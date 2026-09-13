Иво Димчев пее в Двореца
Музикантът ще гостува на Националната галерия от 2 до 7 юни
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Музикантът ще гостува на Националната галерия от 2 до 7 юни
В дарената колекция е и картина на Жан Карзу (Карник Зулумян), "Затворената стая", литография, 1975 г.
Националната галерия на Канада в Отава определи българка като свой основен куратор. Катерина Атанасова ще наследи длъжността от Чарлз Хил, който я е з...