Франция пак на колене! Национална стачка парализира страната
Синдикатите натискат за защита на социалните права, докато новият премиер Льокорню крие бюджетните мерки
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Синдикатите натискат за защита на социалните права, докато новият премиер Льокорню крие бюджетните мерки
Тя е свикана от лидера на опозицията в изгнание Светлана Тихановска
Ще се на улицата, докато кабинетът на падне, заяви Велислав Минеков
Национална стачка в Гърция. Двата най-големи синдиката обявиха протест срещу спорна пенсионна реформа. В много градове се очакват митинги. Тролейбу...
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София. "Национална стачка като действие е нещо изключително сложно и трябва да бъде подготвено като събитие, което да се случи в най-точния момент...
Атина. Гърция ще бъде блокирана от общонационална стачка на 16 юли. Големите гръцки профсъюзи обявиха 24-часов протест тогава, предаде АФП. Стачните...
Хората на Тренчев с ултиматум - или Велико народно събрание, или национален бунт
Атина. В Гърция обявиха началото на 24-часова национална стачка. Тя е организирана от синдикати в страната и е срещу спиране на програмите на държавни...