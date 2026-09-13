Волейболистките биха Хърватия
Националките се наложиха с 3:1
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Националките се наложиха с 3:1
Сигурна съм, че на световното всичко ще е наред, обяви треньорката
Волейболистките загубиха с 1:3 гейма
Цвети посети тренировката на водещите ни състезателки
Турция и Сърбия са най-сериозните ни опоненти за европейското
Националният отбор по волейбол на България за девойки до 20 години завърши с успех подготовката си за предстоящото Световното първенство, което ще се...
Сендай. Волейболистките ни от националния отбор по волейбол не се класираха за финалите на Гранд при. Те отстъпиха с 2:3 на САЩ в последния си мач от...