София Щерева в първото си интервю: Тръгнаха най-важните програми на Национален фонд "Култура"
Фокусът ни е към малките населени места, младите публики, уязвимите групи и българските общности в чужбина, казва новият изпълнителен директор
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Фокусът ни е към малките населени места, младите публики, уязвимите групи и българските общности в чужбина, казва новият изпълнителен директор