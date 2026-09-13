Голяма промяна в СДС. Кой вече е начело
Лазаров беше досегашен главен секретар на партията.
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Лазаров беше досегашен главен секретар на партията.
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