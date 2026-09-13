Казармата се връща! Заповедта е на Брюксел
ЕС планира връщане на наборната военна служба заради Русия
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ЕС планира връщане на наборната военна служба заради Русия
Многократно вече заявихме, че няма да се допусне подобно нещо, категоричен бе лидерът на ДПС
Идеята за връщане на задължителната служба влезе в парламента, но няма шанс да се реализира Идеята за връщането на задължителна казарма вече влезе в...
Наборната служба трябва да се възстанови, но в разумни граници. Това заяви пред bTV ген. Михо Михов, депутат от АБВ, по повод дебата за възстановяване...