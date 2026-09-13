Тежък инцидент. Загина пешеходец във Варненско
Той е починал на място
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Той е починал на място
От видеокамерите става ясно, че деянието е извършено хладнокръвно и по светло
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