Дипломатическите усилия в Египет се провалиха
Кайро. Усилията на западни и арабски дипломати да посредничат за намиране на изход от политическата криза между временното правителство и ислямистит...
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Кайро. Усилията на западни и арабски дипломати да посредничат за намиране на изход от политическата криза между временното правителство и ислямистит...
Кайро. Правителството на Египет, което е подкрепян от армията, е наредило полицията до спре стачките на поддръжници на Мюсюлманското Братство в Кайро....
Мюсюлмански братя държат гневни речи пред джамия, 78 убити за нощ
Има кръв навсякъде. Това е хаос. Липсват елементарни средства ...