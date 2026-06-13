Сливенци искат: Без музика на открито
Да се забрани използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито. Това е част от предложението, внесе...
Следете всички новини, анализи и коментари за Музика На Открито. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Да се забрани използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито. Това е част от предложението, внесе...
Да се забрани използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито. Това е част от предложението, внесе...