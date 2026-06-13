Мостът на Мустафа Паша става музей на открито
Една от емблемите на Свиленград-Мостът на Мустафа паша, популярен сред местните още и като Старият мост, става музей на открито. Петвековното пътното...
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Една от емблемите на Свиленград-Мостът на Мустафа паша, популярен сред местните още и като Старият мост, става музей на открито. Петвековното пътното...