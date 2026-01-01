Светът на Ники е събран в компютъра
"ВЪЗКРЕСИ ДОБРОТО" "Живее ми се". Това ми написа във фейсбук 29-годишният Николай Божиков от Калофер. Компютърът е целият му свят. Защото Ники не мож...
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"ВЪЗКРЕСИ ДОБРОТО" "Живее ми се". Това ми написа във фейсбук 29-годишният Николай Божиков от Калофер. Компютърът е целият му свят. Защото Ники не мож...
На Диан помогнаха и редица български актьори.
София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерство на здравеопазването. С тях ще бъдат закупени дих...
Благоевград. Българска асоциация за невромускулни заболявания стартира мащабна информационна кампания, която цели да насочи вниманието към проблемите...
София. Министерството на здравеопазването и Здравната каса ще осигурят 40 дихателни апарата за болните от мускулна дистрофия, съобщи БНР. Досега такив...