Закопчаха мъж с купища наркотици в дома му в София
Там са открити множество пликове, съдържащи тревиста маса и вещество на бучки и прах
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Там са открити множество пликове, съдържащи тревиста маса и вещество на бучки и прах
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