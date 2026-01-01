Държат Морси във вила
Отстраненият от власт президент на Египет Мохамед Морси не е в затвора, а под арест във вила на пътя Кайро-Суец, принадлежаща на военни. Според сайта...
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Отстраненият от власт президент на Египет Мохамед Морси не е в затвора, а под арест във вила на пътя Кайро-Суец, принадлежаща на военни. Според сайта...
Кайро. Хиляди протестиращи, искащи връщането на власт на сваления египетски президент Мохамед Мурси, излязоха по улиците в Кайро, пише „Лос Анжелис Та...
Анкара. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган отново изрази подкрепата си към сваления президент на Египет Мохамед Мурси, когото определя като единств...
Кайро. Най-малко 24 души са загинали в Египет в петък при сблъсъци между поддръжнисите на сваления президент Мохамед Мурси. Активистите излязоха по ул...