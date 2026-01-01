Трета спешна проверка в ловно стопанство „Дикчан”
Сатовча. Само за десетина дни Югозападно държавно предприятие направи три проверки на дейността на ловното стопанство „Дикчан" в Сатовча. След инспекц...
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Сатовча. Само за десетина дни Югозападно държавно предприятие направи три проверки на дейността на ловното стопанство „Дикчан" в Сатовча. След инспекц...
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград опроверга информацията на Югозападно държавно предприятие, че болестта „син е...
Благоевград. Болестта син език, която засегна цяла България, е причина за смъртта на 62 муфлона на територията на Държавно ловно стопанство "Дикчан" в...
Благоевград. Болестта "син език", която засегна цяла България, е причина за смъртта на 62 муфлона на територията на Държавно ловно стопанство „Дикчан"...