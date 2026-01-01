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"Син език" умори 62 муфлона

"Син език" умори 62 муфлона

Благоевград. Болестта син език, която засегна цяла България, е причина за смъртта на 62 муфлона на територията на Държавно ловно стопанство "Дикчан" в...

05 ноември | 19:31
0 коментара
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„Син език" умори 62 муфлона

„Син език" умори 62 муфлона

Благоевград. Болестта "син език", която засегна цяла България, е причина за смъртта на 62 муфлона на територията на Държавно ловно стопанство „Дикчан"...

05 ноември | 11:42
0 коментара
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