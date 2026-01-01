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В Кайро съдят Хосни Мубарак

В Кайро съдят Хосни Мубарак

Кайро. Днес започна новото преглеждане на делото срещу бившия президент на Египет Хосни Мубарак.  Процесът беше прекъснат в самото начало, тъй като с...

13 април | 10:02
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