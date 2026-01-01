Мубарак: Българите в Судан са добре
"Вашите хора са добре, живи и здрави са. С тях всичко е наред". Това заяви вчера ексклузивно за "Стандарт" Мубарак Абдурахман Ардол, говорител на орга...
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"Вашите хора са добре, живи и здрави са. С тях всичко е наред". Това заяви вчера ексклузивно за "Стандарт" Мубарак Абдурахман Ардол, говорител на орга...
Кайро. Египетският съд свали обвиненията срещу бившия президент на страната Хосни Мубарак за поръчкови убийства на демонстранти по време на народния б...
Кайро. Бившият президент на Египет Хосни Мубарак получи присъда от три години затвор за присвояване на обществени средства, съобщи Ал Джазира. Синовет...
Кайро. Съдът в Египет отложи делото за организиране на убийства на протестиращи и корупция срещу бившия египетски президент Хосни Мубарак за 14 септем...
Кайро. Бившият президент на Египет Хосни Мубарак е прехвърлен от военната болница обратно в затвора, съобщи АФП. Главният прокурор на Египет издаде п...
Кайро. Днес започна новото преглеждане на делото срещу бившия президент на Египет Хосни Мубарак. Процесът беше прекъснат в самото начало, тъй като с...