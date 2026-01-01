Шампионка награждава на "Мтел атлетика за младежи"
Реновираният стадион „Ивайло" във Велико Търново прие днес четвъртия кръг от веригата „Мтел атлетиката за младежи". Мила Димитрова ("Тракия 96" – Плов...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мтел Атлетика За Младежи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Реновираният стадион „Ивайло" във Велико Търново прие днес четвъртия кръг от веригата „Мтел атлетиката за младежи". Мила Димитрова ("Тракия 96" – Плов...
Петият кръг от веригата "Мтел атлетика за младежи" се проведе днес на стадиона в град Правец. Победители в този кръг са Вивиан Кръстева ("Рилски атлет...
Атрактивна щафета по програмата "Мтел атлетика за младежи" даде старт на 9-ото издание на международния атлетически турнир "Нови звезди". Състезанието...