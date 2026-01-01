Всичко за Mtel

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Mtel купува Blizoo

Mtel купува Blizoo

Mtel ще придобие кабелния оператор Blizoo, обявиха от компанията. Двете компании са се споразумели да не разкриват финансовите детайли на сделката. М...

29 юли | 12:36
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Над 6 милиона sms-а за Коледа

Над 6 милиона sms-а за Коледа

София. Над 6.4 милиона съобщения сме си пратили за Бъдни вечер и Коледа по един от мобилните оператори, отчетоха днес от Мтел.SMS-честитките са пратен...

26 декември | 14:15
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