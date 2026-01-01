"Мтел атлетика за младежи" и на „Луковитски моми"
Набиращата скорост и популярност програмата на БФЛА и един от партньорите на федерацията - Мобилтел - „Мтел атлетика за младежи" беше представена стъп...
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Набиращата скорост и популярност програмата на БФЛА и един от партньорите на федерацията - Мобилтел - „Мтел атлетика за младежи" беше представена стъп...
Фактическата интеграция на двете компании ще стане до края на годината Комисията за защита на конкуренцията обяви, че одобрява сделката между Мтел и...
Mtel ще придобие кабелния оператор Blizoo, обявиха от компанията. Двете компании са се споразумели да не разкриват финансовите детайли на сделката. М...
София. Над 6.4 милиона съобщения сме си пратили за Бъдни вечер и Коледа по един от мобилните оператори, отчетоха днес от Мтел.SMS-честитките са пратен...