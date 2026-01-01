Всичко за Мтел

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Иван Иванов се издига в Мтел

Иван Иванов се издига в Мтел

Иван Иванов, досега старши мениджър "Продажби" в Мтел, става старши директор "Корпоративни продажби" в компанията. На новата длъжност той ще отговаря...

15 юли | 14:00
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Детска Прима за 1 лев

Детска Прима за 1 лев

От 1 юни Мтел предлага нов предплатен пакет Prima 4Kids на цена от 1 лев със специален подарък за детето - брандирана плажна топка или химикалка. В с...

01 юни | 20:40
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