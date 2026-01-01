Сребърната Демирева със смартфон като на Меси
Най-успешно представилата се българска спортистка на олимпиадата в Рио де Жанейро - Мирела Демирева бе наградена днес от Мтел, телекомуникационен парт...
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Най-успешно представилата се българска спортистка на олимпиадата в Рио де Жанейро - Мирела Демирева бе наградена днес от Мтел, телекомуникационен парт...
Популярната програма на БФЛА и Мтел – Атлетика за младежи продължава с тренировъчен морски лагер за млади атлети до началото на септември. Състезател...
Иван Иванов, досега старши мениджър "Продажби" в Мтел, става старши директор "Корпоративни продажби" в компанията. На новата длъжност той ще отговаря...
Мтел предлага до 75% намаление на всички 4G смартфони и на абонаментни планове Мтел безкрай от 1 юли. Промоционалната кампания "Дни на щастието" ще пр...
LG G5 вече и в розово в магазините на Мтел. Първият в света сериен смартфон с модулен дизайн вече ще е наличен и в розово в магазините на Мтел. Така п...
Конкурсът на Мтел за градски истории "4Gрадски", ще бъде удължен с една седмица заради големия интерес, който до този момент предизвика инициативата....
Мтел награди с 10 000 лева най-иновативния студентски проект за развитие на София, който беше излъчен в рамките на редовната годишна Академия за инова...
Един от най-добрите смартфони за 2016 година - Samsung Galaxy S7 edge, е наличен в модерния розов цвят вече и в магазините на Мтел. Така Мтел ще предл...
От 1 юни Мтел предлага нов предплатен пакет Prima 4Kids на цена от 1 лев със специален подарък за детето - брандирана плажна топка или химикалка. В с...
Пети кръг на веригата за млади таланти „Мтел атлетика за младежи" се проведе днес на стадион „Берое" в Стара Загора. За първи път шампиони в кръг от...
Мтел търси най-добрите разказвачи на градски истории. Конкурсът "4Gрадски" търси майсторите на словото и обектива, които в разказ, снимка или видеокли...
Мтел е първият телеком, който осигурява равен достъп на хора с увреден слух. Това става възможно благодарение на първата онлайн платформа за видео жес...
До края на май спортните фенове могат да се възползват от предложението на Мтел за пакети с телевизия и интернет, които включват спортните канали на D...
Над 150 деца от детските градини и училищата от страната взеха участие днес в спринтове по програмата „Мтел атлетика за младежи" по време на турнира „...
Само дни след старта на 4G мрежата на Мтел телекомът започна да предлага 4G смартфона LG K8, който клиентите могат да използват и в новата мрежа на ко...
За първи път в България Мтел демонстрира 4,5G мрежа. Скорост на мобилния интернет над 170 Мbps с наличния честотен спектър беше демонстрирана от главн...
Пускат нов канал заради първенството на Острова Висшата лига на Англия вече ще има нов дом у нас. От август мачовете от Острова ще се излъчват само в...
Последни модели сматфрони от Мтел, монети с нумизматична стойност от Fibank и най-високите отличия на БОК получиха снощи водещите състезатели на БФСки...
Намалението до 75% започва от 15 април и ще продължи две седмици От 15 април в Мтел започва намаление на всички смартфони, които телекомът предлага....
През април Мтел посреща в централата си студенти от 3. курс в Техническия университет в София като част от организираната за тях инициатива "Твоето уп...