Кейти Пери стана лице на Мoschino
Mодният бранд Мoschino с ново рекламно лице - Кейти Пери. Изпълнителката съобщи лично новината в социалната мрежа Туитър. "Нямам търпение да ви покаж...
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Mодният бранд Мoschino с ново рекламно лице - Кейти Пери. Изпълнителката съобщи лично новината в социалната мрежа Туитър. "Нямам търпение да ви покаж...