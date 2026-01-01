Нов скандал! Кой сгащи Морфов в театъра
Има камери, които са записали всичко
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Има камери, които са записали всичко
Първата премиера е на 30 ноември в театър „Дайлес“
От днес Министерството на културата обявява конкурс за длъжността директор на Народния театър „Иван Вазов", след като в последния работен ден на минал...
Предпочитам аз да се оттегля, може пък да назначат някой, който е близък до това чалга правителство, и той да може да издейства по-добри условия за съ...