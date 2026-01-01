Атака започна подписка за земята
Монтана. За около час 100 души в Монатна сложиха подписа си под откритата подписка на партия Атака за запазване на българската земя. Тя отговаря на в...
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Монтана. За около час 100 души в Монатна сложиха подписа си под откритата подписка на партия Атака за запазване на българската земя. Тя отговаря на в...
Слагат мораториум върху парцели в пограничните райони
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на Атака двете партии да си партнират в парламента по темите за бежанците и удължаването на мораториума...