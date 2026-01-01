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Melekh представят "Монохром"

Melekh представят "Монохром"

Албумът включва "десет остри като игла и тежки като камъка на Сизиф истории за мрака", разказват от бандата "Монохром" се казва първият истински, сам...

27 октомври | 9:55
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