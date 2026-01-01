Melekh размаха "Кинжали", ЧУЙТЕ първа песен от "Монохром"
Софийската хардкор банда Melekh пусна първа песен от новия албум "Монохром". Парчето се казва "Кинжали" и със сигурност ще зарадва феновете на тежкия...
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Софийската хардкор банда Melekh пусна първа песен от новия албум "Монохром". Парчето се казва "Кинжали" и със сигурност ще зарадва феновете на тежкия...
Пловдивската банда "Резервен план" обяви, че ще свири за последно на концерта по случай излизането на новия албум на Melekh - "Монохром". Паметното съ...
Албумът включва "десет остри като игла и тежки като камъка на Сизиф истории за мрака", разказват от бандата "Монохром" се казва първият истински, сам...