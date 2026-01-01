Делибашев и Георгиева с победи в Луковит
Спасимир Делибашев (Тракия – Пловдив) и Моника Георгиева (Локомотив 2010 – Горна Оряховица) спечелиха 14-ото издание на турнира за бягания „Веселин Да...
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Спасимир Делибашев (Тракия – Пловдив) и Моника Георгиева (Локомотив 2010 – Горна Оряховица) спечелиха 14-ото издание на турнира за бягания „Веселин Да...
Точно 331 състезатели от 30 клуба взеха участие днес в тазгодишното издание на атлетическия крос "Луковитски моми". При жените първа на 2000 м е нац...
Койнаре. Атлетката на Локо 2010 Горна Оряховица Моника Георгиева постави днес нов рекорд на трасето (за девойки ст.възраст) по време на 21-ия мемориал...