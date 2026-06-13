Сестрата на Крали Марко вдига Момина кула
Според друго поверие крепостта е построена от Кера Тамара Първата забележителност очаква търсачите на екстремни изживявания и исторически находки ощ...
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Според друго поверие крепостта е построена от Кера Тамара Първата забележителност очаква търсачите на екстремни изживявания и исторически находки ощ...