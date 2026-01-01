Губернаторът на Видин поздрави съгражданите си за 3 март
Това е денят, в който българите отварят нова страница в своята история, се казва в приветствието на Момчил Станков
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Това е денят, в който българите отварят нова страница в своята история, се казва в приветствието на Момчил Станков
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Момчил Станков ще търси подкрепа от Ангела Меркел Кандидатът за кмет на Видин Момчил Станков, издигнат от Реформаторския блок, е делегат на конгреса...