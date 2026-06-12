Запалена свещ погуби майстор на икони
Плевенският иконописец Момчил Мончев, на 41 г., издъхна при пожар в дома си. Трупът на художника бе открит от пожарникари в в жилищен блок на квартал...
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Плевенският иконописец Момчил Мончев, на 41 г., издъхна при пожар в дома си. Трупът на художника бе открит от пожарникари в в жилищен блок на квартал...