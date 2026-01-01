Грубияните от "Ашдод" докараха операция на Момчил Цветанов
Играчът на ЦСКА Момчил Цветанов ще трябва да претърпи операция на коляното на левия крак. Той получи травмата по време на контролата срещу израелския...
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Играчът на ЦСКА Момчил Цветанов ще трябва да претърпи операция на коляното на левия крак. Той получи травмата по време на контролата срещу израелския...
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев няма да може да разчита на Момчил Цветанов и за втория мач на отбора във "В" група. Малкия шивач пропусна заради...
В "Ботев" са решили да бият шута на Момчил Цветанов. Шивача дойде от "Литекс" с големи очаквания, но се провали и вече дори не попада в групата на "ка...
Момчил Цветанов стана поредна жертва на чистката, която предприе Красимир Балъков. "Литекс" прати крилото на борсата за безработни. "Оранжевите" прекр...