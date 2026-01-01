Куклата Барби облече българска носия (СНИМКИ)
Момата Барби е българка, "родена" в Белгия, в дома на Диана Петрова
Следете всички новини, анализи и коментари за Мома. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Момата Барби е българка, "родена" в Белгия, в дома на Диана Петрова
Красавицата Меган Фокс и колегата й Брайън Остин Грийн са се разделили, гръмнаха световните медии. Двамата бяха заедно от 11 години, пет от които - ка...
12-годишно момиче избяга от дома си и пристана на момче, по-голямо с 5 години от нея. Баща й вдигна накрак полицията в Сандански и я върна обратно вкъ...