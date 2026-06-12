МВР пусна нови снимки на бегълците молдовци
Двамата граждани на Молдова са избягали от затворническо общежитие в Стара Загора
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Двамата граждани на Молдова са избягали от затворническо общежитие в Стара Загора
Moлдoвcĸитe гpaждaни са били нacтaнeни в старозагорското oбщeжитиe нa 14 aвгycт и до дни е тpябвaло дa пoлyчaт пpeвoдни пиcмa зa пpeвeждaнeтo им в Coф...
Бруталните нападатели са молдовски граждани, а не руснаци, както се смяташе досега
Полицаите са разпознали бандитите, издирват ги
Преди година те взривиха банкомати в Казанлък и Стара Загора и взеха близо 90 хил. лв.
Молдовски хеликоптер с 21 човека на борда извърши аварийно кацане в Афганистан и беше похитен от талибански бойци, съобщава ТАСС, цитирани от БЛИЦ. П...
Пловдив. Трима молдовски граждани са задържани, след като в продължение на месец са разбили и ограбили три банкомата. Единият от престъпниците е с дво...