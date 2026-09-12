Без спирка! Pulse с трети нов обект за 3 месеца: Pulse Serdika Center (снимки + видео)
На откриването присъстваха редица популярни личности
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На откриването присъстваха редица популярни личности
Дама с Мерцедес направи невиждана каскада пред МОЛ "Сердика" в столицата. Това разказа читател на "Стандарт". Шофьорката е идвала от Румънското посолс...
София. Два сигнала за бомби бяха подадени само за 40 минути на тел. 112. тази вечер. Обаждане на телефона към 18,15 ч за поставена адска машина на Те...
Молът е евакуиран
За пореден път е подаден сигнал за "Сердика"