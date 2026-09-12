Първото преброяване! Ето каква е била България през 1880 година
Семействата са имали по 4 деца
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Семействата са имали по 4 деца
"София трябва да изглежда по по-различен начин и затова стартираме кампанията "Другото лице на София". Това заяви председателят на БСП-София Калоян Па...
Хасково. Още с влизането си в предизборната кампания кандидатите за депутати от на Коалиция "Гражданска листа Модерна България" са с оставките си в д...
София. Движение „Модерна България" се обяви категорично против партийните субсидии чрез флаш моб пред парламента. Малко преди 20:30 часа хората на иде...
София. Онлайн вот, който да потвърди поста на депутатите, предлагат от гражданско движение “Модерна България”. След една година в Парламента, народнит...