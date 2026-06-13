Hyundai i10 дефилира по модния подиум
С много усмивки, ентусиазъм и вдъхновение стартира модният сезон 2015 на Hyundai. В търговско-сервизния център на „Индустриал Комерс", официален предс...
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С много усмивки, ентусиазъм и вдъхновение стартира модният сезон 2015 на Hyundai. В търговско-сервизния център на „Индустриал Комерс", официален предс...