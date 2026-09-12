Над 1000 ваксинирани през мобилните пунктове
Те бяха в Южния парк, Борисовата градина и кв. "Красна поляна"
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Те бяха в Южния парк, Борисовата градина и кв. "Красна поляна"
Стартира кампанията за събиране и извозване на опасни и битови отпадъци, негодни батерии и акумулатори
Събирането на опасни отпадъци от домакинствата, както и негодни за употреба батерии и акумулатори ще стане на 16 и 17 април
София. Започна националната кампанията "Бъди отговорен. e-рециклирай" в страната. Тя бе официално открита в София, от министърът на околната среда и...