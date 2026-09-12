В Южна Корея скоро може да свалят филми за 1 секунда

Сеул. Южна Корея обяви, че ще инвестира 1,5 млрд. долара в разработването на 5G технология, която ще бъде 1000 пъти по-бърза от 4G мрежите. С нейна по...