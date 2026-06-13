Паднаха два световни рекорда в Брюксел
Мо Фара и Сифан Хасан вече са най-бързите в бягането на 60 минути
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Мо Фара и Сифан Хасан вече са най-бързите в бягането на 60 минути
Мо Фара потвърди участие на "Мемориал Ван Дам"
Арогантното поведение на Жозе Моуриньо може да му донесе нови неприятности. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" бе изгонен при равенството 1:1 с "Уест Х...
Роденият в Сомалия, но състезаващ се за Великобритания Мо Фара пренаписа историята на дългите бягания на световни първенства по лека атлетика. Днес то...
Британската звезда в дългите бягания Мо Фара спечели днес златото на 10 000 м в Пекин с 27:01,13 мин. Титлата е четвърта за британеца от световни шамп...
Британският лекоатлет Мо Фара записа дебютно бягане на 3 000 м за открития лекоатлетически сезон, но допусна изненадваща загуба в последните метри от...