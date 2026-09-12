Тежка драма! Измамиха жена са 13 000 лева в Благоевградско
Образувано е съдебно производство
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Образувано е съдебно производство
Благоевград. Поредна успешна акция проведе телефонната мафия в Пиринския край. Във вторник около 10.00 часа в РУП – Сандански се оплакала 80-годишната...
Ловеч. 68-годишна жителка от гр. Луковит стана поредна жертва на телефонни измамници. Жена с инициали Я. А. дала всичките си спестявания от 15 хиляди...