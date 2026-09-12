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Варна все повече младее

Варна все повече младее

Варна. 4-5 бебета повече на всеки месец са проплакали за миналата година спрямо предходната в морската столица. Новородените във Варна за 2014 г са 55...

07 януари | 15:16
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