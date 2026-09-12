Варна все повече младее
Варна. 4-5 бебета повече на всеки месец са проплакали за миналата година спрямо предходната в морската столица. Новородените във Варна за 2014 г са 55...
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Варна. 4-5 бебета повече на всеки месец са проплакали за миналата година спрямо предходната в морската столица. Новородените във Варна за 2014 г са 55...
Варна. 3.5 млн.евро е бюджетът за реализация на Варна като Европейска младежка столица през 2017 г. Титлата беше обявена на 19 ноември в румънския гра...
Варна. 5 дни журито за избора на Европейска младежка столица 2017 ще пази в пълна тайна кой от четирите града е победител. Обявяването ще стане на офи...
Варна. Варна е достигнала до финала за надпреварата Европейска младежка столица за 2017 година. Това заяви в профила си във Фейсбук кметът Иван Портни...