В четирите посоки на света
Има ли смисъл от четвърта ваксина, какво знаем дотук за опасността от COVID-19 и как работи науката?
Следете всички новини, анализи и коментари за Младен Владимиров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има ли смисъл от четвърта ваксина, какво знаем дотук за опасността от COVID-19 и как работи науката?
Учителят влиза в нова роля, казва Младен Владимиров
Хората се доверяват повече на "Една жена каза", отколкото на традиционните медии, казва психологът Младен Владимиров
Групата на връстниците служи на малките като огледало