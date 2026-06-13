БГ младежите първи в ЕС по мързел
22% от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират, сочи национално изследване на УНИЦЕФ, цитирано от БНР. По този показател България...
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22% от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират, сочи национално изследване на УНИЦЕФ, цитирано от БНР. По този показател България...