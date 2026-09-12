Митрополит Антоний поема Доростолската епархия
Опелото и погребението на митрополит Амвросий ще се състоят в четвъртък
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Опелото и погребението на митрополит Амвросий ще се състоят в четвъртък
София. Доростолският митрополит Амвросий поема временно Русенската епархия до избора на нов митрополит. Това реши Светият Синод днес, след като Негово...
Липсват свещи за 4 000 лева, а не за 32 бона
Варна. Доростолският митрополит Амвросий ще изпълнява функциите на починалия Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, предаде БНР. Това реши на...