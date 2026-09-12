Вдовицата на Коста Цонев не общува с роднините
Ели нито се виждала, нито се чувала с децата и внуците на големия актьор
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Ели нито се виждала, нито се чувала с децата и внуците на големия актьор
Деси Цонева ще учи „Право“ като баща си Митко
Деси се пробва и като инфлуесър
На "Сан Стефано" 29 не могат да повярват, че Митко Цонев вече го няма - отиде си заради страшен инсулт седмица преди да навърши 57. Душата на журналис...
Програмни съображения режат предаването от БТВ