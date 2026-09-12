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Лошите мисли удрят в гърба

Лошите мисли удрят в гърба

Психолози лекуват схващанията с когнитивна терапия Всеки втори човек на планетата знае колко неприятна може да бъде болката в гърба. Според едно проу...

24 април | 16:07
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