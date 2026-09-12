Ето как болестта ще си отиде по-бързо
Пациенти с положителна нагласа се възстановяват по-бързо след операции, по-леко понасят хронични заболявания
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Пациенти с положителна нагласа се възстановяват по-бързо след операции, по-леко понасят хронични заболявания
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Страхът разболява
Китайски инженери от Университета Нанкай в Тианджин са разработили система, която е в състояние да разчита мозъчни сигнали и да предава командите към...