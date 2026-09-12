Мишо Вешим за малко да застреля читател
Стършелите поляха 70 с вино и смях в "Перото" Любимият вестник на народа е този, в който е увита варена кокошка, казвал някога Христо Пелитев Вестни...
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Стършелите поляха 70 с вино и смях в "Перото" Любимият вестник на народа е този, в който е увита варена кокошка, казвал някога Христо Пелитев Вестни...
Стефан А. Щерев щракна селфи с Теодора Духовникова, Лидия Инджова и Стоян Радев /на снимката/ след шумната премиера на "Събирач на трупове" преди вече...
Няма екшън, има играчка-плачка, казват звездите за втория сезон на сериала "Който иска да има семеен мир, да се готви за предбракоразводна война" е н...