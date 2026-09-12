Голямо бреме падна от плещите на именита лекарка
Проф. Мирослава Кадурина е оправдана по делото за ВМА
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Проф. Мирослава Кадурина е оправдана по делото за ВМА
Бившият директор на Военномедицинската академия (ВМА) ген. Стоян Тонев и ексшефката на Клиниката по дерматология д-р Мирослава Кадурина отиват на съд...
Военноокръжната прокуратура в София даде на съд бившият директор на Военномедицинска академия (ВМА) ген. Стоян Тонев, съобщи бТВ. Обвинението срещу Т...
Мирослава Кадурина, която е шеф на Катедрата по дерматология, венерология и алергология във ВМА, както и на дерматологична клиника, е обвинена в прест...
ВМА създава центрове за социално значими заболявания - витилиго, детски хемангиом и белези Нови, високотехнологични терапии влизат в лечението на псо...