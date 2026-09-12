Израел освободи палестински затворници
Йерусалим. Израел освободи 26 палестински затворници с дългосрочни присъди. Това се тълкува като жест на добра воля преди насрочения днес кръг от м...
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Йерусалим. Израел освободи 26 палестински затворници с дългосрочни присъди. Това се тълкува като жест на добра воля преди насрочения днес кръг от м...
Йерусалим. Израел даде разрешение за строежа на 942 нови жилища в селища по Западния бряг в навечерието на мирните преговори с палестинците, предадо...
Тел Авив. Израелското правителство одобри законопроект, по силите на който всеки мирен договор с палестинците подлежи на референдум, казаха от офиса н...
Израел е готов да освободи 104 палестински затворници
Йерусалим/Рамала. Държавният секретар на САЩ Джон Кери проведе срещи с ръководството на Израел и палестинските лидери по време на петата му визита в...