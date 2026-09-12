Честит Трети март, българи!
На този ден се подписва Санстефанския мирен договор
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На този ден се подписва Санстефанския мирен договор
Янукович склони за предсрочни избори, нова конституция и намаляване на правомощията си
Токио. Япония и Русия направиха първата крачка към сключването на мирен договор, какъвто те нямат от Втората световна война, предадоха световните меди...
Белград. Сръбската Скупщина ще разгледа постигнатия преди седмица договор между Белград и Прищина. Сърбите от Северно Косово се обявиха против спор...