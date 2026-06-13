Мирела Кичукова: Жените в „Брикел“ са символ на сила, професионализъм и солидарност!
Повече от 500 жени, работещи във фирмата, се включват в глобалната инициатива „Рада казва НЕ на насилието“ на „Зонта Интернешънъл“
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Повече от 500 жени, работещи във фирмата, се включват в глобалната инициатива „Рада казва НЕ на насилието“ на „Зонта Интернешънъл“