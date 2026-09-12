Шок в Нова! Мира Иванова изчезна, Виктор Николаев заплаши колегите си
Какво се случи
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Екранната му партньорка Мирослава Иванова отсъстваше от студиото
Какво се случва?
Водещата бясна заради липса на информация
Мрежата завря от коментари
Мира Иванова сама на екран
Водещият липсваше в първия работен ден на 2023
Мира Иванова отново остана сама
Рокада в Нова тв
Защо Мира Иванова е сама на екран?
Чаровната водеща втора седмица не е на екран
Всички питат къде е Мира Иванова
Какво направи любимият водещ?
Водещата се върна в Нова след едногодишно отсъствие
"От тази събота Мира Иванова ще води „Събуди се" заедно с Деян Веселинов. Той е дебютант в публицистиката, но с 10-годишен опит в телевизията". Това с...