Сергей и Могерини искат спазване на Минск-2
Призовавам за стриктно спазване на договореностите от Минск-2 за мирно и устойчиво решение. Това заяви лидерът на европейските социалисти Сергей Стани...
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Призовавам за стриктно спазване на договореностите от Минск-2 за мирно и устойчиво решение. Това заяви лидерът на европейските социалисти Сергей Стани...